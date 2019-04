Gewonden bij grote brand in Rotterdam, bewoner uit raam gesprongen

In een portiekwoning aan de Hilledijk in Rotterdam-Feijenoord heeft zaterdagmiddag een brand gewoed.

Uit woning gesprongen

De brand brak rond 14.00 uur uit. Het vuur was verspreid over drie verdiepingen. Een bewoner sprong volgens de brandweer uit zijn woning. Hij raakte daarbij zwaargewond. Na reanimatie is de man naar het ziekenhuis gebracht.

Rook ingeademd

Daarnaast raakten nog twee mensen licht gewond. Deze personen zijn in de ambulance nagekeken omdat ze veel rook hadden ingeademd. Het is nog onbekend hoe de brand is ontstaan. Op de begane grond zit een kapperszaak gevestigd, de brand heeft daarboven gewoed.