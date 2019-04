Acht man vast na opnames Rapclip met Kalasjnikov in hartje Rotterdam

De Olympiaweg, ter hoogte van het stadion, ook wel Voorplein genoemd, was de locatie waar de melder de groep van zo'n twintig mannen met bivakmutsen zag rondlopen. Agenten controleerden de groep en doorzochten een auto.

Van de 20 personen zijn er 8 aangehouden, van wie er eentje geen ID kon tonen, twee anderen hadden vuurwerk bij zich, iemand toonde een mes, drie personen zaten in een auto waar een Kalasjnikov werd gevonden en verdachte acht had ook nog een imitatievuurwapen in zijn schoudertas. Het grote machinegeweer, een Kalasjnikov, bleek ook een imitatie. Het was samen met het nepvuurwapen nauwelijks van echt te onderscheiden.

Rapclip

De groep zou de wapens, het vuurwerk en de bivakmutsen mogelijk gebruiken voor het opnemen van een rapclip. Agenten zoeken dit nog verder uit door de verdachten te verhoren. Hoe dan ook: naiever kan het haast niet. Er bestaat werkelijk geen een geldige reden om in deze setting over straat te gaan. Niet in een drukke wijk zoals zaterdagavond in Rotterdam-Zuid waar Feyenoord speelde, ook niet in een rustig straatje en zelfs niet in een parkje.