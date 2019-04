Auto over de kop, bestuurder gaat ervandoor

In de nacht van zaterdag op zondag heeft een automobilist op de Larenweg in Den Bosch een flinke ravage aangericht.

De gealarmeerde politie vond een auto die midden op de weg op z'n kop lag. De bestuurder was nergens te bekennen. Bij onderzoek bleek dat de auto uit de bocht was gevlogen, daarbij een aantal boben had gesloopt en een ijzeren constructie uit de grond had gereden. De auto was zo beschadigd dat deze gelijk total loss werd verklaard. Dit meldt het Brabants Dagblad zondag.

Op het wegdek werden behalve auto-onderdelen ook een telefoon en een sleutelbos gevonden. De politie denkt aan hand van het kenteken de eigenaar snel te kunnen vinden.