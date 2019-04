Dierenactivisten verstoren Efteling-show

De activisten protesteerden tegen een act waarbij paarden met een brandende deken op de rug door de arena galopperen. De activisten liepen de arena in en hadden protestborden bij zich. De show werd stilgelegd en het publiek moest de arena direct verlaten. Kleine kinderen zouden erg geschrokken zijn van de verstoring.

Nadat de activisten over de balustrade waren geklommen, trokken zij hun jassen uit. Op de witte t-shirts die zij droegen, stonden protestteksten. Op een van de spandoeken stond te lezen: 'De Efteling toont geen respect voor paarden'. De activisten zijn aangehouden en overgedragen aan de politie.

Het ging de activisten in eerste instantie om het feit dat de Efteling paarden met een brandende deken op de rug laat optreden in de show Raveleijn. Maar de activisten zijn ook verontwaardigd om het feit dat de Efteling nog steeds dieren gebruikt in shows.

Leonie Gerritsen

Partij voor de Dieren-lid Leonie Gerritsen gaf op Twitter de Efteling ervan langs. Ze schreef: 'Het dekje van een paard in de hens steken en het door een arena laten galopperen. [?] [?] Voor entertainment. [?] Schande dat dit gebeurt bij de @Efteling #dierenmishandeling.' Ook maakte Gerritsen een melding bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA), die een inspectie uitvoerde. Volgens de NVWA blijkt er geen sprake van mishandeling en worden er geen regels geschonden. Een woordvoerder vertelt aan Omrope Brabant: 'Een dierenarts heeft een inspectie uitgevoerd tijdens de hele show. Er is gelet op brandwonden. Daar is geen sprake van. Ook is er gekeken of het dier op enig moment stress heeft gehad en ook dat is niet zo.'