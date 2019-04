Auto vliegt uit de bocht, bestuurder naar ziekenhuis

Op de Olympiaweg in Rotterdam is zaterdagavond een auto uit de bocht gevlogen.

Via de middenberm vol bloemen kwam de auto eerst op de verkeerde weghelft terecht, alvorens weer in de juiste rijrichting terecht te komen en daar op zijn zijkant tot stilstand te komen. De gealarmeerde brandweer en traumahelikopter hoefden niet te worden ingezet. De bestuurder is overgebracht naar het ziekenhuis voor behandeling. Ook is de bestuurder aangehouden voor rijden onder invloed.