Man gewond bij gevecht met drie overvallers

In het Brabantse Uden is zondagavond laat een woning aan de Rode Akker overvallen.

Drie gemaskerde mannen, die ook in het donker gekleed waren, belden aan bij de woning en wilden de woning binnendringen. De bewoner raakte daarbij met ze in gevecht, waarop de mannen op de vlucht sloegen. BIj het gevecht raakte de bewoner gewond. Hij is overgebracht naar een ziekenhuis voor behandeling. Dit meldt Politie Oost-Brabant.

Bij de overval is een vuurwapen gezien. De politie doet nu technisch onderzoek bij de woning. Ook wordt een buurtonderzoek uitgevoerd en kijkt de politie of er bruikbare camerabeelden zijn.