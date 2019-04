OM eist celstraf tegen 'Wilders-beveiliger'

K. moet maandag voor de rechter verschijnen omdat hij in 2017 details over de woonplaats, de beveiliging en het vervoer van Geert Wilders had doorgespeeld aan kennissen. Behalve de vijf maanden cel wil het OM ook dat K. de komende vijf jaar geen publiek ambt bekleedt. Dit meldt onder meer het AD maandag.

K. was onderdeel van de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB) en betrokken bij de beveiliging van Wilders. K. deed voor zijn team de zogenoemde omgevingsscans, de verkenningen. K. zou, ondanks dat dat verboden was, over zijn werk hebben gepraat met drie vrouwen, onder wie zijn vriendin. Daarbij heeft hij details prijsgegeven die onder strikte geheimhouding vielen.

Behalve over Geert Wilders zou K. ook informatie hebben gedeeld over het bezoek aan Nederland van één van de dochters van Barack Obama, die toen nog president van de VS was. Hij wordt bovendien verdacht van schending van het ambtsgeheim, omdat hij in politiesystemen keek voor privédoeleinden.