Leger des Heils neemt tweeduizend sokken in ontvangst

Tussen kerst en oud en nieuw kwam Jennifer Delano op het idee om sokken te verzamelen voor daklozen. Ze vertelt over haar 'Project Sokken': “Jaren geleden hoorde ik van een ex-dakloze hoe belangrijk het is om schone sokken te hebben. Droge sokken, schone sokken, zodat ze weer verder kunnen lopen.” Met hulp van verschillende kerken, waaronder Ekklieasi Amsterdam en de Kruiskerk, en diverse Facebookdonaties kwamen de sokken bij elkaar. Gisterenavond werden de sokken in ontvangst genomen door twee medewerkers van het Leger des Heils. Een van hen werkt voor de soepbus, waarvandaan de sokken zullen worden uitgedeeld aan daklozen.

Sokken verspreiden met de Amsterdamse soepbus

Onderdeel van het veldwerk is de alom bekende soepbus van het Leger des Heils. De soepbus trekt een aantal keer per week eropuit om dak- en thuisloze mensen te voorzien van soep, koffie, brood, warme kleding en dekens. Dat is het eerste wat zij nodig hebben en vaak de enige manier om met hen in contact te komen. Niet iedereen die soep komt halen, is dak- en/of thuisloos. Sommigen hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen en kunnen een kom soep en wat aandacht goed gebruiken. Anderen hebben te maken met verslavingen, een slechte gezondheid, schulden of psychische problemen. Zelf gaan ze niet op zoek naar professionele hulp. Soep is vaak de eerste stap op weg naar verbeteringen. De medewerkers van het Leger des Heils zoeken altijd naar het verhaal achter de mens en leggen contact om het vertrouwen te winnen. Het doel is om dakloosheid op te heffen en perspectief voor de toekomst te bieden. Vanuit de Amsterdamse soepbus worden de ontvangen sokken verdeeld de aankomende weken.

Kerken, netwerkverenigingen en Facebook

Jennifer Delano startte haar actie met het plaatsen van een donatiepagina op Facebook. Dat zorgde meteen voor de eerste donaties en mensen boden aan sokken te komen brengen. Al snel bleek de Kruiskerk open te staan voor een korte toelichting na de dienst en werd daar een eerste verzameldoos geplaatst. Via netwerkverenigingen werden diverse plastic zakken met sokken gebracht. Facebook zorgde niet alleen voor een toestroom van sokken op het kantoor van Jennifer Delano, maar ook voor donaties waar nieuwe sokken van werden gekocht. Er worden nog sokken verwacht die zijn toegezegd en nog steeds komen er donaties binnen om sokken van te kopen.