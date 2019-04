Veel Paasvuren gaan niet door

Zoals bekend is het actuele natuurbrandrisico in de veiligheidsregio Gelderland sinds 15 april 2019 opgeschaald naar fase 2. De komende dagen wordt geen regen verwacht maar schijnt de zon juist uitbundig. Dit betekent dat van de verleende stookontheffingen in Oost Gelre geen gebruik mag worden gemaakt. En dus ook dat alle paasvuren in Oost Gelre niet mogen worden aangestoken, aldus de gemeente Lichtenvoorde. Er is wel één uitzondering voor het paasvuur in Zieuwent.

Aan de uitzondering voor het paasvuur in Zieuwent worden wel voorwaarden verbonden. Voorwaarden die voor een veilig verloop van het paasvuur moeten zorgen. Over die voorwaarden gaat de gemeente in overleg met de organisatie. Uit dat gesprek moet blijken of de organisatie aan deze voorwaarden tegemoet kan komen. Op welk moment duidelijk wordt of het paasvuur Zieuwent door gaat is nu nog niet bekend.