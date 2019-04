Grote brand rietgedekte woning leidt mogelijk ook nog tot bosbrand

In het Gelderse Beekbergen staat een rietgedekte woning volledig in brand.

Het gaat om een vrijstaande woning in het bosgebied van het Klein Paradijs. De brandweer is ter plaatse met drie bluswagens en een hoogwerker en zet ook vier watertankwagens in in verband met de waterwinning en het feit dat de woning in het bosgebied staat. Inmiddels is het dak van de woning ingestort en moet de woning volgens de brandweer als verloren worden beschouwd. Dit meldt Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Bij de brand is een persoon gewond geraakt doordat hij rook had ingeademd. Hij wordt behandeld door ambulancepersoneel.

De brandweer waarschuwt dat er door vliegvuur in de omgeving brandjes kunnen ontstaan en roept mensen op dit direct te melden. Ook vreest de brandweer dat vanwege droogte en de ligging van de woning er bosbrand kan ontstaan.