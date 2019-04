FNV: 1.200 boze taxichauffeurs protesteren donderdag in Amsterdam

Donderdag 18 april lopen circa 1.200 taxichauffeurs vanaf 12.15 uur een protestmars van drie kwartier door Amsterdam. Ze eisen een gelijk speelveld in de taximarkt, waarbij dezelfde regels gelden voor álle taxichauffeurs of ze nu werken voor een taxicentrale of voor een platform.

Aan Sharon Dijksma, wethouder Verkeer en Vervoer, Water en Luchtkwaliteit in Amsterdam, worden een petitie en het 'Gouden Daklicht' overhandigd.

Ongelijk speelveld

Sinds de komst van platforms die werken met app-boekingen en de liberalisering van de taxisector is er sprake van een oneerlijk speelveld. Dit heeft negatieve gevolgen voor de TTO’s (toegelaten taxiorganisaties) en de zelfstandige chauffeurs die voor hen rijden. Minke Jansma van FNV Taxi: 'De problemen stapelen zich op. Bij velen staat het water aan de lippen, de markt is verzadigd. Bovendien is er sprake van oneerlijke concurrentie en schijnconstructies. We eisen volumebeleid: een gemeente moet kunnen ingrijpen als er te veel chauffeurs zijn.'

Taxichauffeur zijn, is een vak

Irene van Hest van FNV Zelfstandigen: 'De vakbekwaamheidstoets voor chauffeurs moet weer worden ingevoerd. Die is in 2016 afgeschaft waardoor platforms vrij spel hebben gekregen. Nu kan een jongere met amper rijervaring taxichauffeur worden. Dit leidt tot gevaarlijke situaties. Ook gaan deze beginnende taxichauffeurs via schijnconstructies werken, omdat ze zelf geen idee hebben hoe ze ondernemer moeten zijn.'

De Amsterdamse taxichauffeuse Laetitia is één van de chauffeurs die donderdag meedoet. 'In Amsterdam rijden zeker 6.000 taxichauffeurs, waarvan er ongeveer 4.500 bij de TTO's zijn aangesloten. De gemeente Amsterdam heeft totaal geen inzicht in hoeveel chauffeurs voor Uber rijden, laat staan dat er wordt gehandhaafd op regels waar wij als beroepschauffeurs aan gebonden zijn. Dit moet stoppen, genoeg is genoeg!'

Betere controle door Inspectie Leefomgeving en Transport

De chauffeurs die via een schijnconstructie werken, pachten een vergunning van een vergunninghouder, leasen een voertuig via een tussenpersoon of de vergunninghouder en rijden enkel voor één opdrachtgever. Er is geen sprake van zelfstandigheid en na aftrek van alle kosten blijft er nauwelijks iets over om van te leven. Maar stoppen is geen optie meer, vanwege de leaseverplichtingen waar ze aan vastzitten. Noodgedwongen werken deze chauffeurs vele uren om maar uit de kosten te kunnen komen, wat de veiligheid niet ten goede komt. Daarnaast zijn er vergunninghouders die de chauffeurs zwart en/of in contanten uitbetalen. Belastingen en sociale premies worden zo niet afgedragen. Jansma: 'De inspectiediensten doen te weinig om dit soort schijnconstructies en belastingontduiking te stoppen.'