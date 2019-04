Ontsnapte gedetineerde na tip in Kropswolde aangehouden

Hermetisch afgesloten

Nadat de ontsnapping was ontdekt is het terrein op en rond de gevangenis hermetisch afgesloten. Niemand mag er meer in of uit. Ook is de politie ingeschakeld die is begonnen met de opsporing. De betrokken gedetineerde is in verschillende opsporingssystemen geregistreerd. De manier waarop de ontsnapping heeft plaatsgevonden wordt op dit moment onderzocht.

Signalement

In verband met de ontsnapte gedetineerde is de politie in de omgeving van Veenhuizen op zoek naar een licht getinte man (35-40 jr) met baardje. Circa 1.85 m lang. Kleding onbekend. 'Onderneem zelf geen actie! Bel bij aantreffen man direct 112!', aldus de politie.

Update 14.50 uur

Diverse instanties, waaronder openbaar vervoer zijn of worden geïnformeerd. De politiehonden en politiehelikopter zoeken ook mee. Heeft u een tip bel direct met 112.

Update 16.00 uur

'De ontsnapte gedetineerde is na een tip aangehouden in Kropswolde en wordt overgebracht naar het cellencomplex. Iedereen bedankt voor de hulp', zo heeft de politie woensdagmiddag laten weten. Kropswolde ligt hemelsbreed op een afstand van ongeveer 20 kilometer van Veenhuizen. Hoe de gedetineerde zich verplaatst heeft is niet bekend.