Keukengeiser zorgt voor CO-melding

Schoenmaat 46

Hierop is de brandweer creatief omgegaan met de deurprocedure. Met behulp van schoenmaat 46 werd de deur geopend waarna de woning geïnspecteerd kon worden. De bewoner bleek niet thuis.

Kraan open

De warmwaterkraan was echter opengedraaid waardoor de geiser volop zuurstof stond te verbranden. Er is een lichte concentratie CO gemeten. De woning is kortstondig geventileerd.