Vitens wil dat Nederlanders drinkwater gaan besparen

Drinkwatervraag neemt toe

Door economische en demografische ontwikkelingen en klimaatverandering neemt de vraag naar drinkwater sinds enige jaren toe. Zo leverde Vitens in 2014 nog 346 miljoen m3 drinkwater, in 2018 steeg dit naar 377 miljoen m3. Een stijging van zo’n 9%. Als de trend doorzet gaan we in 2050 in het extreme geval zelfs 30% meer drinkwater gebruiken in ons land. Daarnaast wordt Nederland zowel boven als onder de grond drukker, waardoor het steeds moeilijker wordt om voldoende drinkwater te kunnen blijven winnen. Daarom zet Vitens samen met partners in op waterbesparing, onder het motto ‘Zuinig op ons water’. “We staan er niet bij stil, maar we gebruiken elke dag zuiver drinkwater om te douchen, de tuin mee te sproeien en het toilet door te spoelen.” aldus Jelle Hannema, directievoorzitter van Vitens, “Dit willen we met de campagne graag zichtbaar maken. Wees zuinig op ons water. Het is tenslotte van levensbelang.”