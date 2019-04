Ministerraad stemt in met mbo-studentenfonds

De ministerraad heeft op voorstel van minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd met de oprichting van een mbo-studentenfonds. Uit dit fonds kunnen mbo-studenten die met een goede reden vertraging oplopen, een vergoeding van hun school krijgen als ze geen studiefinanciering meer ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om studenten die ziek zijn, zwanger worden of een beperking hebben. Met deze wet wordt ook geregeld dat studenten in het mbo voortaan officieel ‘studenten’ heten, in plaats van ‘deelnemers’.