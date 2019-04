Verdachten aanslag Telegraaf-gebouw 90 dagen langer vast

Van vijf verdachten in het onderzoek naar de aanslag op het Telegraaf-gebouw heeft de raadkamer van de rechtbank in Amsterdam vrijdag het voorarrest verlengd. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

Criminele organisatie

'Er zijn voldoende ernstige verdenkingen dat zij bij de voorbereiding en de uitvoering daarvan betrokken zijn geweest. Drie van hen speelden volgens het OM ook een rol in een criminele organisatie die zich bezig hield met diefstallen van snelle auto’s. Van drie andere verdachten die bij deze organisatie betrokken waren is het voorarrest met 90 dagen verlengd', aldus het OM. De raadkamer heeft één verdachte van de aanslag op het Telegraaf-gebouw in vrijheid gesteld. Hij is nog wel verdachte en het OM heeft appel ingesteld.

Aanslag met bestelauto

Op 26 juni 2018 boorde een VW Caddy gevuld met vaten brandbare vloeistof zich in het gebouw van De Telegraaf in Amsterdam. Een enorme explosie en brand waren het gevolg. Tijdens het onderzoek door de Regionale Recherche Amsterdam kwam in een onderzoek van de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie naar een criminele groepering die zich bezighield met autodiefstallen relevante informatie over de aanslag binnen. Sindsdien is tussen beide onderzoeksteams nauw samengewerkt.

Gestolen auto's voor criminelen

Het onderzoek is nog in volle gang, zowel naar de vermoedelijke daders van de aanslag als naar de groepering die auto’s stal en in garageboxen onderbracht in afwachting van aflevering aan criminelen. Het onderzoek staat onder leiding van officieren van justitie van het Parket Amsterdam en het Landelijk Parket. Op 4 juli 2019 vindt de eerste openbare (pro forma) zitting tegen hen plaats.