Ruzie lachgasballon:12 jaar cel voor dodelijke schietpartij shishalounge

Vrijdag heeft de rechtbank Den Haag een 20-jarige man uit Rotterdam veroordeeld tot 12 jaar celstraf voor het doodschieten van de 17-jarige Azad Sahin in de nacht van 7 op 8 april 2018 in een shishalounge aan de Laan van Meerdervoort te Den Haag. Dit meldt de rechtbank vrijdag.

Doodslag

Net als de officier van justitie vindt de rechtbank niet bewezen dat de verdachte met voorbedachte raad handelde. Daarom is sprake van doodslag en niet van moord. De rechtbank heeft vastgesteld dat de verdachte die avond zonder enige aanleiding bewapend met een pistool naar een volle uitgaansgelegenheid is gegaan. Vervolgens aarzelde hij niet dat pistool te gebruiken om Azad Sahin opzettelijk dood te schieten naar aanleiding van een ruzie om een ballonnetje met lachgas, dus om niets.

Samenleving geschokt

Door dit einde van een jong leven heeft de verdachte de nabestaanden onherstelbaar leed aangedaan. Bovendien is door zijn handelen, waarbij veel omstanders aanwezig waren, de samenleving als geheel ernstig geschokt. Al deze omstandigheden bij elkaar genomen zouden een gevangenisstraf van 14 jaar rechtvaardigen.

Persoonlijke omstandigheden

Bij de strafoplegging kijkt de rechtbank ook naar de persoon van de verdachte. Hij wilde niet meewerken aan een onderzoek naar zijn persoon dus hij moet als toerekeningsvatbaar worden beschouwd. Dat legt geen gewicht in de schaal. Wel houdt de rechtbank er rekening mee dat de verdachte nog zo jong is en geen strafblad heeft op dit gebied. Tenslotte speelt een rol dat de verdachte, ook al was dat pas op de zitting, het feit heeft bekend en zijn verantwoordelijkheid daarvoor heeft genomen. Daarom komt de straf uit op 12 jaar, zoals de officier van justitie ook had gevorderd.