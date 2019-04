Vrachtwagen met mest gekanteld op N34

Een bestuurder van een vrachtwagen is vrijdag aan het begin van de avond gewond geraakt nadat zijn vrachtwagen en tankwagen waren gekanteld op de N34 ter hoogte van Coevorden.

Hulpdiensten rukten met groot materieel uit om de gewonde chauffeur te helpen. Hij is met ernstig letsel naar een ziekenhuis gebracht.

De tankwagen was gevuld met mest en is door het ongeval beschadigd. De toedracht van het ongeval is nog niet bekend en wordt onderzocht door de politie.