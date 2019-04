Ree vast in hekwerk

Zaterdagochtend sloeg rond 7.00 uur een voorbijganger alarm nadat hij ontdekte dat een ree vast zat in een hekwerk. De man was onderweg naar het werk in twijfelde geen moment en waarschuwde de hulpdiensten. Het beest was met zijn achterpoot achter een spijl van het hekwerk blijven steken en kon niet op eigen kracht loskomen.

In eerste instantie dacht de brandweer heeft beestje met hydraulisch gereedschap te moeten bevrijden maar al snel werd duidelijk dat hij er zo uitgehaald kon worden. Het inmiddels verzwakte beestje werd voorzien van water en in een deken gewikkeld. Getracht werd een dierenambulance te waarschuwen maar al snel werd het idee geopperd het beetje uit te zetten in natuurgebied De Kampina. Met de ree op schoot vertrokken de brandweerlieden in hun voertuig richting het natuurgebied alweer deze in vrijheid werd gesteld. Het beestje sprong weg en zocht een rustig plekje op.