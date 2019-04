Kopstuk Italiaanse maffia legt cocaïnehandel in Amsterdam bloot

Een kopstuk van de Italiaanse maffia heeft een omvangrijke verklaring afgelegd bij de politie over de Amsterdamse onderwereld. Zo worden in de verklaring van Giuseppe T. belastende dingen gezegd over Nederlandse, Italiaanse, Turkse, Albanese en Colombiaanse criminelen.