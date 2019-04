Twee verdachten aangehouden na schietpartij

Bij een schietincident aan de Van Speykstraat in Rotterdam is een man gewond geraakt aan zijn been. De politie hield twee verdachten aan. Hun betrokkenheid wordt onderzocht.

Tegen 20.00 uur meldde iemand bij de politie dat hij schoten had gehoord in de omgeving van de West-Kruiskade. Daarna zouden twee auto's zijn weggereden.

Meerdere agenten gingen er direct op af. Aan de Zimmermanweg werd een van de betrokken auto's aangetroffen. Toen de inzittenden uitstapten, namen de politiemensen geen enkel risico en pasten de benaderingstechniek gevaarlijke verdachten toe (BTGV). Daarna hielden ze de twee mannen aan.

Ondertussen werd duidelijk dat een slachtoffer van het schietincident al in het ziekenhuis was. Hij raakte gewond aan zijn been. In de Van Speykstraat werden hulzen aangetroffen.

De politie onderzoekt wat zich waar exact heeft afgespeeld en wat de rol van de verdachten en andere betrokkenen is,