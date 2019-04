Brandweer dooft kampvuur bij Rosmalense Zandverstuiving met zand

Barbecueën bij kampvuur

Eenmaal aangekomen bij de zandverstuiving bleek dat een groep buitenlanders gezellig aan het barbecueën was bij het kampvuur. Omdat een kampvuur niet is toegestaan heeft de brandweer het vuur bedolven met zand en de mensen die zich van geen kwaad bewust waren verteld dat dit tijdens deze droogte niet is toegestaan. Enkele luttele minuten later keerde men terug naar de kazerne.