Traumaheli voor 3e keer in 4 dagen naar Schijndel

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Kort voor 21.00 uur werd de assistente van het traumateam gevraagd en deze werd ingevlogen per traumahelikopter. De helikopter landde in een weiland langs de Brouwhuisstraat op steenworp afstand van de incidentlocatie waarna de trauma-arts en zijn assistent zich naar het incident spoedde. Uiteindelijk is de patiënt met onbekend letsel onder begeleiding van de trauma-arts per ambulance naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch vervoerd. Het incident op de Bosscheweg en zo ook de traumahelikopter trokken veel bekijks van het snel toestromende publiek. Wat er zich exact heeft afgespeeld is niet bekend.

Drie keer

Opmerkelijk is wel dat de traumahelikopter de afgelopen vier dagen al drie maal in Schijndel is geweest voor medische assistentie. Donderdag 18/4 voor een verkeersongeval met een motorrijder op de Structuurweg, vrijdag 19/4 voor een medisch incident met een kind aan de Oetelaarsestraat en zondagavond dus voor een medisch incident aan de Boschweg.