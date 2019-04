ProRail investeert in comfortabeler, betere en slimmere stations

Het aantal grote(re) storingen is in 2018 met 10% afgenomen. Ook reden er meer treinen op tijd: 91,4% (2017: 90,5%) Dat blijkt uit de jaarcijfers over 2018 van ProRail.

Op de regionale lijnen is de punctualiteit nog een stuk hoger, daar reed 94,6% van alle treinen op tijd (2017: 93,9%). En 92,6% van de reizigers kwam op tijd op de plaats van bestemming aan. Dat is 1% meer dan vorig jaar. Op de HSL kwam 82,7% van de reizigers op tijd, boven de norm van het ministerie van 82,5 procent. Dit schrijft ProRail op de website.

President-directeur Pier Eringa: “Nog nooit eerder reden de treinen in Nederland zo vaak op tijd. Een prestatie waar we wereldwijd hoge ogen mee gooien. Nederland behoort daarmee tot de top van de mondiale spoorwereld.”

Vernieuwen en verbeteren

Het reizigers- en goederenvervoer neemt toe en daar hebben we beter spoor en grotere stations voor nodig. Daarom werkt ProRail aan vernieuwing en uitbreiding van spoor en sanering van wissels. Om het aantal ongeplande verstoringen te voorkomen, vervangen we infrastructuur waar dat nodig is. De komende jaren wordt er ook fors geïnvesteerd in comfortabeler, betere en slimmere stations.

Blijven investeren

'Je mag van ons verwachten dat wij veel energie steken in het continu verbeteren van onze dagelijkse prestaties”, aldus Pier Eringa. “De KPI's en de bijbehorende normen die we met het ministerie overeen zijn gekomen, houden ons daar scherp op. Wat we niet uit het oog moeten verliezen, is hoe we Nederland ook op de middellange en lange termijn in beweging blijven houden en hoe we de capaciteit van het spoor en onze stations mee laten groeien. Het is nodig dat we blijven investeren in een beter en verfijnder OV-netwerk, meer en snellere treinen, betere en comfortabele stations en meer fietsenstallingen. Daarmee willen wij bijdragen aan de verbetering van de bereikbaarheid van Nederland en de beleving van de reiziger'.