Duo na faillissementsfraude ook in hoger beroep veroordeeld

Katvangers

De man heeft zich schuldig gemaakt aan faillissementsfraude bij meerdere bedrijven. Daarbij heeft hij gebruik gemaakt van katvangers. Hierbij is in het zicht van een faillissement vermogen verdwenen en is niet voldaan aan de boekhoudplicht. Ook wordt de man veroordeeld voor het laten opnemen van onjuiste gegevens in een notariële akte. De rechtbank had de man eerder veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaren.

Ook een ondernemer in vastgoed veroordeeld

Op dezelfde dag heeft het hof een ondernemer in vastgoed veroordeeld tot een gevangenisstraf van 22 maanden voor faillissementsfraude en belastingfraude. Het hof acht bewezen dat de man in het zicht van het faillissement van één van zijn BV’s vermogensbestanddelen voor een te lage waarde heeft overgedaan aan andere vennootschappen. Bij de faillissementsfraude werkte de man deels samen met de handelaar in BV’s. Door de rechtbank was de man eerder veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaren, waarvan één voorwaardelijk.