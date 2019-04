Arrestatieteam houdt 3 verdachten aan in groot drugslab Zevenaar

In de nacht van donderdag op vrijdag zijn in het Gelderse Zevenaar, na de vondst van een groot drugslab in een loods aan de Doesburgseweg, drie mannen uit Tilburg in de leeftijd van 30, 38 en 40 jaar gearresteerd. 'We kwamen het drugslab in een lopen onderzoek op het spoor', zo meldt de politie vrijdag.