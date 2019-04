'Koele' vrijmarkt Utrecht van start gegaan, Koningsdag grote kans op flinke buien

In Utrecht is klokslag 18.00 uur de eerste vrijmarkt van Nederland begonnen. Tot nu toe valt het met de voorspelde regen gelukkig nog mee want het is in de hele regio Utrecht nagenoeg droog op enkele spatten na. De vrijmarkt in Utrecht duurt 24 uur en eindigt dus op Koningsdag om 18.00 uur.

Buien Koningsdag

Volgens Buienradar trekt er rond 23.00 uur een bui over de stad maar daarna blijft het droog tot zaterdagochtend 06.00 uur. Dan valt er serieus langdurig regen uit een buienfront dat vanuit het westen over het land trekt richting het oosten. Het is dus aan te raden om een paraplu mee te nemen. Dit buienfront verlaat rond 11.00 ons land en dan blijft het op wat enkele kleine regenbuien na droog in het gehele land.

Warmer gekleed

De meeste verkopers op de vrijmarkt zijn goed voorbereid op het wat frissere weer en hebben zich warmer gekleed dan normaal en paraplus klaarliggen. Het Rode Kruis heeft wat belangrijke tips gegeven om de vrijdagavond en zaterdag goed door te komen. Eenmaal een nat pak gehaald, dan is er een grotere kans op onderkoeling. Zeker in combinatie met overmatig alcoholgebruik is dit een risico.

'Alcohol koelt je juist af'

'Van het drinken van alcohol koelt je lichaam juist sneller af, al denk je dat je het warmer krijgt. Pas dus op met te veel alcoholconsumpties,' aldus Eline Nijhof, hoofd EHBO van het Rode Kruis. Het Rode Kruis is vrijdagavond en zaterdag in het hele land aanwezig om EHBO te verlenen tijdens de feesten rond Koningsdag.

Koude grond

Het Rode Kruis adviseert goed na te denken over kleding en eventueel een extra droog shirt mee te nemen. Na een aantal zonnige en warme dagen kan 13 graden fris aanvoelen, zeker als je nat regent. 'Denk ook aan wat je je kinderen aantrekt, als ze op de verschillende vrijmarkten in het hele land op de kleedjes op de koude grond zitten. Voor de volwassen feestvierders adviseren we om gedurende de dag goed te eten en ook genoeg niet-alcoholische drank te drinken,' aldus Nijhof.

Weersvoorspelling KNMI

Op Koningsdag is het half tot zwaar bewolkt en valt er geregeld buiige regen. De maximumtemperatuur wordt niet hoger dan zo'n 13°C. De zuid- tot zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig, in het zuidwesten krachtig en langs de westkust mogelijk hard, 7 Bft. Daarbij is er in de middag en avond langs de zuidwestkust kans op zware windstoten rond 75 km/uur. In de loop van de middag draait de wind naar een west- tot zuidwestelijke richting.