Vuurwapens en drugs gevonden in woning, bewoners gearresteerd

In een woning in Helmond hield de politie vrijdagavond een man en een vrouw aan. Dit nadat in het pand verboden wapens en drugs werden gevonden.

Het tweetal zit vast voor verder onderzoek.

De politie bracht vrijdagavond rond 18.30 uur een bezoek aan de Pastoor van Leeuwenstraat in Helmond omdat zij het vermoeden had dat in het pand wapens aanwezig waren. Tijdens de doorzoeking van de woning trof de politie twee vuurwapens, munitie en pepperspray aan. Ook werd een hoeveelheid soft- en harddrugs aangetroffen. De wapens en de drugs zijn in beslag genomen voor verder onderzoek. De twee bewoners zijn aangehouden.

Zonder straf van je wapen af

In Helmond kun je tot en met 7 mei zonder straf je illegale wapens inleveren. Wacht niet tot de politie ontdekt dat je illegale wapens hebt en daarvoor opgepakt wordt. Lever je wapens nu in zonder dat je daarvoor gestraft wordt. Lees meer over de wapeninleveractie op www.politie.nl/wapensinleverenhelmond.