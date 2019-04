CU, PvdA en GroenLinks willen opheldering van staatssecretaris Harbers over terugsturen jezidi's

Volgens asieladvocaten worden jezidi's die in Nederland asiel aanvragen teruggestuurd naar de vluchtelingenkampen in Noord-Irak.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is van mening dat deze vluchtelingen in de tentenkampen in Noord-Irak kunnen rekenen op onderdak en voldoende voedsel. Dit schrijft Trouw zaterdag. De Hoge Commissaris voor de vlchtelingen van de VN beschouwt Noord-Irak echter, ook na de verdrijving van Islamitische Staat, nog steeds als onveilig gebied.

De jezudi's werden in 2014 uit hun woongebied nabij de Noord-Iraakse stad Sinjar verdreven door IS-strijders. Daarbij vielen duizenden doden. Sindsdien wonen de jezudi's in tentenkampen die door Koerden worden bestierd.

Geen gedwongen terugkeer

Over het terugsturen van jezudi's willen de CU, pvdA en GroenLinks nu opheldering van staatssecretaris Harbers. Aan de NOS laat Kamerlid Joel Voorwinden van de CU weten dat er geen sprake kan zijn van gedwongen terugkeer zolang de situatie van de jezidi's niet wijzigt. De vluchtelingenorganisatie UNHCR heeft grote zorgen over het terugkeren van de jezudi's en dat moet volgens de CU leidend zijn bij het inschatten van de mogelijkheden tot terugkeer. Deze groep heeft enorm geleden onder de gruwelijkheden van de islamitische terreurgroep IS. Voorwinden: 'Ze zijn alles kwijt en vaak getraumatiseerd. Hen moet recht worden aangedaan.' De SP vindt Nederland beter werk kan maken van het terugsturen van overlastgevende asielzoekers uit veilige landen.

Situatie in Sinjar niet veilig

Tineke Ceelen van Stichting Vluchteling zegt over de situatie tegen de NOS: 'Duitsland haalt vrouwen uit de kampen naar Duitsland om ze daar tot rust te laten komen en te behandelen voor hun trauma's. Dat zou Nederland moeten doen in plaats van terugsturen. Als dit al geen kwetsbare groep meer is, wie dan wel?' Brenda Stoter, journaliste en bezig met een boek over de jezidi's zegt tegen de NOS: 'De jezidi's om wie het gaat komen uit Sinjar. Er is daar niks. Niemand garandeert dat het daar veilig is. Bovendien zijn ze in Sinjar juist bezig met het ontmantelen van massagraven. Ga je dan mensen terugsturen naar een gebied waar hun familieleden misschien wel in zo'n massagraf liggen?' Ook de jezidische Wahhab Hassoo, die in 2012 van Sinjar naar Nederland kwam, benadrukt dat de situatie daar niet veilig is. 'Er wordt gevochten, onder meer het Turkse leger en de PKK bevechten elkaar daar, er zijn luchtaanvallen en bovendien is er veel haat tussen de verschillende bevolkingsgroepen, die wraak op elkaar willen.'