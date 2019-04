Man met verwonde arm meldt zich bij ambulancepost met verhaal over steekpartij

Even voor 20.00 uur meldde een gewonde man zich bij de ambulancepost aan de Brederodeweg in Boxtel.

Hij vertelde dat hij was neergestoken op de kruising van de Brederodeweg met de Hendrik Verheeslaan, enkele honderden meters verderop. De man had een wond aan zijn onderarm. De politie is ter plaatse gaan kijken, trof niets aan, maar stelt een aanvullend onderzoek in.