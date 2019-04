Man gewond aangetroffen in auto bij tankstation na steekincident

In Venray is zaterdagavond een man gewond geraakt bij een steekincident in Venray. 'Het slachtoffer, een 19-jarige man uit Venray, is inmiddels buiten levensgevaar', zo laat de politie zondagmiddag weten.

Tankstation

De man werd zaterdagavond rond 22.00 uur gewond in zijn auto aangetroffen bij een tankstation aan de Leunseweg. 'Duidelijk is dat hij elders is gestoken en met zijn auto naar het tankstation is gereden', aldus de politie. Mogelijk heeft er een ruzie in zijn auto of elders plaatsgevonden. De politie onderzoekt nog het motief en de achtergronden van de zaak en is op zoek naar getuigen van het steekincident.