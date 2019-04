'Vergoed ook voor rookverslaafden een klinische behandeling om van verslaving af te komen'

Dit schrijft verslavingsarts Jeroen Hinneman in een breif aan de Tweede Kamer, zo meldt onder meer de NOS maandag, Hinneman: '' Als wij in Nederland een einde willen maken aan de ruim 20.000 doden per jaar ten gevolge van het roken, zal er ander beleid gevoerd moeten worden. In onze verslavingskliniek krijgen we regelmatig telefoontjes van rookverslaafden die vragen of wij iets voor ze kunnen doen, maar die mensen moeten we afwijzen.'

Zorgverzekeraars vergoeden de opname in een kliniek voor tabaksverslaafden niet , omda zo'n behandeling niet in het basispakket zit. In een reactie wijst Zorgverzekeraars Nederland op het feit dat niet de verzekeraars maar de overheid over de inhoud van het basispakket gaat. Zorgverzekeraars Nederland tegen de NOS: 'Wij begrijpen de zorgen van de verslavingsartsen en vinden het goed dat zij dit bij de Tweede Kamer onder de aandacht brengen.'