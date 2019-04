Lammetjes bij de zwartkopschapen in DierenPark Amersfoort

Het is lente en dat betekent leuk geboortenieuws in DierenPark Amersfoort. “Er zijn kleine lammetjes te bewonderen in ons park”, vertelt dierverzorger Loki Berends. “Tussen de groep zwartkopschapen kun je zeven donkere kopjes ontdekken.”