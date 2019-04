Verdachte van terrorisme aangehouden

De politie heeft vrijdag in Heerlen een man aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij terrorisme. Het onderzoek naar hem begon die dag naar aanleiding van informatie van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD).

De 37-jarige man uit Heerlen zou op zoek zijn naar vuurwapens en ook het jihadistische gedachtegoed aanhangen. Hij is vrijdagavond in zijn woning aangehouden. Bij de doorzoeking van de woning is beslag gelegd op mobiele telefoons, een laptop, documenten en een drietal combat- en veiligheidsvesten.

Diezelfde avond is een tweede verdachte aangehouden, een 21-jarige man uit Sittard. Een derde verdachte, een 33-jarige man uit Sittard, is maandagavond aangehouden. Deze mannen worden verdacht van handel in wapens.

De man uit Heerlen is dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam en voor twee weken in bewaring gesteld.

De 21-jarige man uit Sittard is niet voorgeleid, maar blijft wel verdachte. Bij zijn aanhouding is de man door de politie in zijn arm geschoten. Naar de toedracht van het schietincident wordt door de rijksrecherche een onderzoek ingesteld.

Over de mogelijke voorgeleiding van de 33-jarige verdachte neemt de officier van justitie later deze week een beslissing.