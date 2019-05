VVD: Stel gemeentestoelen voor Ajax-Tottenham beschikbaar voor minima en Amsterdamse weldoeners

Tijdens elke wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA heeft de gemeente 10 plekken beschikbaar op de hoofdtribune.

Wat VVD-raadslid Claire Martens betreft worden deze op 8 mei, de dag van Ajax-Tottenham, beschikbaar gesteld aan Amsterdammers met een minimuminkomen en Amsterdammers die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de stad.

In Amsterdam waren er in 2017 120.052 houders van een stadspas voor minima. Een groot deel van hen zal AFC Ajax een warm hart toedragen. En tegelijkertijd hebben zij grote moeite om een kaartje voor een wedstrijd te betalen, laat staan de wedstrijden in de Champions League waar ons aller Ajax het nu zo goed doet.

Meestal zitten op de gemeentelijke pleken wethouders, raadsleden of anderen met een link met het stadsbestuur. Wat de VVD betreft zijn deze plekken er in deze historische situatie ook voor Amsterdammers. Daarom moeten deze kaarten voor de wedstrijd Ajax-Tottenham op 8 mei per loting worden verdeeld onder stadspashouders en andere Amsterdammers die zich verdienstelijk maken voor de stad. Zij moeten zich op zeer korte termijn kunnen melden bij de gemeente.

Raadslid Claire Martens doet daartoe bij deze een oproep aan het college en is bereid mee te denken over de uitvoering, zodat daadwerkelijk 10 Amsterdammers iets kunnen meemaken wat hun anders niet was gelukt.