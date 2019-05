NVWA en bol.com pakken verkoop verboden artikelen samen aan

De afspraken richten zich op de digitale marktplaats van bol.com waar webshops en particulieren onder andere speelgoed, huishoudelijke apparaten, voedingssupplementen, cosmetica en alcohol kunnen verkopen. Het eigen aanbod van bol.com valt buiten de werkafspraken. De NVWA beschouwt bol.com voor dit eigen aanbod namelijk als distributeur die zelf verantwoordelijk is voor de veiligheid van deze artikelen.

Optimaliseren toezicht

NVWA en bol.com hebben nu al geregeld contact om verboden artikelen te verwijderen of te weren van de digitale marktplaats van bol.com. Recentelijk zijn advertenties voor onveilige hoverboards op verzoek van de NVWA verwijderd. Deze contacten hebben bij zowel de NVWA als bol.com tot de wens geleid om de banden aan te halen en tot een structurele samenwerking met heldere werkafspraken te komen. Daarom is nu formeel afgesproken dat als inspecteurs van de NVWA melding maken van verboden artikelen of onterechte claims, de advertenties binnen 72 uur worden verwijderd of in overeenstemming met de wet gebracht worden. Als er een ernstig risico voor de consument is gebeurt dit binnen 24 uur. Wordt hetzelfde artikel - met dezelfde EAN-code - ook door andere partijen aangeboden, dan zal bol.com direct ook die advertenties verwijderen. Als een aanbieder in 1 jaar 2 keer in de fout gaat, dan wordt samen gekeken of de aanbieder van de marktplaats moet worden geweerd.

Bol.com informeert haar aanbieders actief over de geldende regels, het toezicht door de NVWA en risicovolle artikelen. Als deze artikelen toch regelmatig op de digitale marktplaats worden aangeboden, kan besloten worden advertenties of claims voor deze artikelen te weren of preventief een toelatingsprocedure in te voeren.

Internethandel via marktplaatsen groeit

Internethandel vindt steeds meer via digitale platforms plaats. Bol.com heeft 9 miljoen klanten in België en Nederland en verkoopt in totaal 17 miljoen artikelen, in toenemende mate via de 20.000 partners en 180.000 particulieren die verkopen via de marktplaats van bol.com.

Oproep aan consumenten

De NVWA roept consumenten op extra alert te zijn bij aankopen via internet. Een webshop is snel opgericht en er zijn veel onprofessionele aanbieders die weinig kennis hebben van wet- en regelgeving en de veiligheid van hun aanbod niet kunnen garanderen. Bij aankopen bij webshops buiten de EU is bovendien de kans aanwezig dat deze artikelen niet aan de veiligheidsstandaarden voldoen van de Europese Unie.