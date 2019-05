Gesignaleerde mannen aangehouden voor mishandeling

Sinds november vorig jaar stonden de verdachten gesignaleerd, omdat zij vermoedelijk naar Polen waren vertrokken.

Op dinsdagavond 6 augustus 2018 werd het 52-jarige slachtoffer op het Oranjewerf in Maasdijk mishandeld door twee mannen. De Maasdijker liep hierbij blijvend letsel op.

Na de mishandeling liepen diverse pogingen om de verdachten aan te houden op niets uit. De mannen bleken vermoedelijk naar Polen te zijn vertrokken en stonden daarom sinds november 2018 gesignaleerd.



De 24-jarige verdachte werd onlangs weer gezien in Maasdijk, waarop de politie de man in een woning in Maasdijk kon aanhouden. De 27-jarige verdachte kon een dag later worden aangehouden in ’s Gravenzande. Beide mannen worden donderdag 2 mei voorgeleid aan de rechter-commissaris.