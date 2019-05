Koud weer op 4 en 5 mei en kans op natte sneeuw

Naar verwachting zullen er meerdere buien over Nederland trekken en in Zuid-Limburg is in de vroege ochtend kans op natte sneeuw. Tussen de buien door zal de zon wel te zien zijn, maar het kwik loopt niet verder dan zo'n 10 graden. Blijft de temperatuur zaterdag onder 10.4 graden steken in De Bilt, dan is het de koudste 4 mei sinds 1985, toen werd het 8.7 graden in De Bilt. Door de koude wind zal er zaterdagavond tijdens de dodenherdenking een gevoelstemperatuur zijn van 3 à 4 graden. In werkelijkheid is het dan nog 7 graden. Dit meldt weerplaza.nl.

Ook bevrijdingsdag veel te koud

Ook op bevrijdingsdag zal het veel te koud zijn voor de tijd van het jaar. Normaal gesproken is het in deze periode ongeveer 16 graden, maar nu zullen er regio's zijn waar het kwik niet boven de 10 graden uitkomt. Blijft de temperatuur in De Bilt onder 10.1 graden, dan hebben we de koudste Bevrijdingsdag sinds 1991 te pakken.

Echt zonnig wordt het ook zondag niet. Er trekken wolkenvelden over ons land en verspreid vallen buien. Tijdens de buien kan de temperatuur soms wel tot onder de vijf graden uitkomen. In de avond nemen de buien af en volgen er opklarigen waardoor de temperatuur 's avonds nog behoorlijk kan dalen.