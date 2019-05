Belastingdienst: 'Aangifterecord inkomstenbelasting'

300.000 aangiften meer

Dat zijn 300.000 aangiften meer dan vorig jaar toen het er nog 9,2 miljoen waren. 'Nog nooit eerder deden zoveel mensen aangifte op de eerste dag: 470 duizend. Op de laatste dag ontving de Belastingdienst 340 duizend aangiften', aldus het ministerie.

Bedankt!

'Wij willen iedereen die aangifte heeft gedaan bedanken. Of u dit nu voor uzelf deed, iemand anders hielp met zijn of haar aangifte of voor een ander aangifte deed! Dit geldt ook voor alle betrokken maatschappelijke organisaties en vrijwilligers', zegt Eline Spros, directeur Particulieren van de Belastingdienst.

Hulp bij aangifte

Ook dit jaar heeft de Belastingdienst in samenwerking met veel verschillende partners hulp bij aangifte geboden. Er zijn 53 duizend afspraken gemaakt voor hulp bij het doen van aangifte. Dit zijn er 6 duizend minder dan vorig jaar (59 duizend in 2018).

Belastingtelefoon

Bij de Belastingtelefoon kwamen tussen 1 maart en 1 mei zo’n 769 duizend telefoontjes binnen, dat zijn er 21 duizend minder dan vorig jaar (790 duizend in 2018). Het aantal berichten dat via de Twitter en Facebookpagina bij de Belastingdienst binnen kwam, is 2800. Dit is 1700 minder dan vorig jaar (4.500 in 2018). Bekijk de infographic Feiten en cijfers Aangiftecampagne inkomstenbelasting 2018.

Bericht over voorlopige en definitieve aanslagen

De Belastingdienst is al begonnen met het opleggen van voorlopige en definitieve aanslagen voor mensen die hun aangifte voor 1 april indienden. Zij krijgen voor 1 juli bericht. Inmiddels zijn er zo’n 1,3 miljoen aanslagen verzonden.