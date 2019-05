'Big Spender' moet 1,5 miljoen euro terugbetalen aan Staat

Illegaal

De man moet dit bedrag terugbetalen aan de Staat omdat hij op een illegale manier aan het geld is gekomen. De rechtbank Oost-Brabant kwam eerder tot een bedrag van 1,6 miljoen euro.

Strafzaak

De man is op 4 juni 2008 in een strafzaak door het gerechtshof veroordeeld voor (gewoonte)witwassen, valsheid in geschrifte en overtreding van de Wet inzake de wisselkantoren. Op 30 november 2010 heeft de Hoge Raad het beroep daartegen grotendeels verworpen, zodat de uitspraak van het hof onherroepelijk werd.

Ontnemingsprocedure

Omdat die strafbare feiten de man veel geld zouden hebben opgeleverd, is er het Openbaar Ministerie een ontnemingsprocedure gestart. In zo’n procedure kan de rechter een veroordeelde verplichten een bedrag aan de Staat te betalen om onrechtmatig verkregen geld af te nemen. De rechtbank Oost-Brabant besliste in deze ontnemingsprocedure dat de man 1.605.628,51 euro aan illegale inkomsten moet terugbetalen. Hij heeft hiertegen hoger beroep ingesteld, maar het hof vindt dat de rechtbank in de kern de juiste beslissing heeft genomen.

'Big Spender'

In de periode van de misdrijven had de man een aantal opvallende uitgaven. Zo kocht hij 2 Spaanse villa’s en liet deze inrichten, verbouwde hij zijn woning, kocht een pand en liet een nieuw bedrijfspand bouwen. Verder heeft hij grote geldbedragen gestort op bankrekeningen in Luxemburg. Dit alles gebeurde met contant geld. Volgens de verdachte kon hij deze uitgaven doen met geld dat hij van anderen had gekregen om voor hen te bewaren. Op basis van wat er in het ontnemingsdossier staat, vindt het hof deze verklaring niet aannemelijk.

Vaststellen bedrag

Om te bepalen hoeveel illegaal geld de man had, heeft het hof over de periode 1 januari 2000 tot en met 21 september 2004 de contante uitgaven van de verdachte vergeleken met zijn legale contante inkomsten. Dit verschil is illegaal verkregen en moet de man terugbetalen aan de Staat. Omdat de ontnemingsprocedure langer heeft geduurd dan redelijk is, geeft het hof een kleine korting. Het hof stelt de hoogte van het bedrag dat de man uiteindelijk moet betalen vast op 1.575.472,00 euro.