Vier aanhoudingen na schietpartij in Rotterdam

Agenten hielden woensdagavond bij het Ikazia ziekenhuis een gewonde man en drie vrouwen aan kort na een melding van een schietincident op de Beukendaal in Rotterdam. De politie is nog op zoek naar andere betrokkenen.

Rond 18.15 uur kregen agenten de melding dat er schoten waren gehoord op de Beukendaal. Direct gingen zij er naar toe, maar troffen niemand aan. Vrij snel daar kregen zij informatie dat er een gewonde man in een auto onderweg was naar het Ikazia Ziekenhuis. Agenten vonden de auto bij het ziekenhuis. Met een Benaderingstechniek voor Gevaarlijke Verdachten(BTGV) werden de inzittenden gesommeerd uit de auto te stappen. Agenten losten een waarschuwingsschot omdat er niet meteen werd geluisterd. De 30-jarige gewonde man uit Rotterdam en de vrouwen (23, 24 en 26 jaar) zijn aangehouden. De rol van de vrouwen wordt onderzocht. De man kreeg direct passende zorg in het ziekenhuis.

Op de Beukendaal stelde de forensische opsporing sporen veilig. Er zijn meerdere hulzen gevonden en een inslag in een auto. De politiehelikopter ondersteunde het onderzoek vanuit de lucht bij het zoeken naar daders en het maken van foto’s voor het verdere onderzoek. Ook speurhond Janus hielp mee in het zoeken naar sporen.

Wat zich exact heeft afgespeeld op de Beukendaal, wat de aanleiding is voor het schietincident en hoeveel personen er precies betrokken waren, is op dit moment nog niet bekend. Er wordt op dit moment met getuigen gesproken om dit verder in kaart te brengen. Ook worden camerabeelden in beslag genomen en bekeken.