Aanrijding door laagstaande zon

Op het zebrapad aan de Burg. van Haarenlaan ter hoogte van de Parkweg in Schiedam is woensdagavond een vrouw gewond geraakt. Een automobilist zag de vrouw te laat en kon niet meer tijdig remmen.

Een ambulance kwam met spoed ter plaatse maar de verwondingen lijken mee te vallen. De bestuurder had “last” van de laagstaande zon en had de vrouw daardoor te laat in de gaten.