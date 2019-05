Vrouw zwaargewond na steekpartij Vlaardingen

Donderdagochtend werden de traumahelikopter en een ambulance gealarmeerd voor een steekpartij in een woning aan de Paulus Buysstraat. Een vrouw is hierbij zwaargewond geraakt door meerdere messteken en met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

Dader meldt zich bij politie

De mogelijke dader heeft zich zelf gemeld bij de politie. Oorzaak ligt vermoedelijk in de relationele sfeer. Een buurvrouw zag de vrouw zwaargewond haar woning uit komen en schoot te hulp. Ze bleef bij de vrouw en drukte de wonden zo goed mogelijk dicht. Ze bleef op het slachtoffer in praten totdat de medische hulp ter plaatse was.