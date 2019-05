Tot 3 jaar cel voor opzetten van drugslab in Friesland

De Bosschenaar had een centrale rol bij het opbouwen van een drugslaboratorium in een schuur in het Friese Oudebildtzijl. Dit lab trof de politie in april 2018 aan. Er was nog geen productie gedraaid. De verdachte maakte samen met een 47-jarige man uit Oost-, West- en Middelbeers, in diens loods in Oirschot, apparatuur om het drugslab in Friesland in te richten. Bovendien had hij op verschillende andere locaties apparatuur en chemicaliën staan om harddrugs te maken. Voor zijn rol als spil in deze drugszaak krijgt de Bosschenaar 3 jaar cel. De 47-jarige verdachte hielp niet alleen mee bij het maken van apparatuur, maar had ook een aandeel in de opbouw van het lab. Hij krijgt daarom een celstraf van 22 maanden.

Andere verdachten

De rechtbank veroordeelde ook zes andere mannen voor betrokkenheid bij de voorbereidingshandelingen voor de productie van harddrugs. De hoofdverdachte liet een 63-jarige plaatsgenoot meerdere keren goederen voor het drugslab regelen, ophalen en wegbrengen. Deze man krijgt een celstraf van 15 maanden. Een 28-jarige man uit Eindhoven krijgt een celstraf van 18 maanden voor het helpen inrichten van het lab en voor het vervoeren van apparatuur voor dit lab. Een andere Eindhovenaar van 28 jaar en een man uit Rosmalen (48 jaar) krijgen ieder 10 maanden cel voor hun betrokkenheid bij het opbouwen en inrichten van het drugslab. Een 37-jarige man uit Zaltbommel krijgt een celstraf van 8 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk, omdat hij apparatuur voor het drugslab vervoerde.

Ook de eigenaar van de schuur in Oudebildtzijl is door de rechtbank veroordeeld. Hij verhuurde zijn schuur en heeft de aanzienlijke kans dat daar harddrugs werden geproduceerd op de koop toegenomen. Volgens de rechtbank is dit het enige verwijt dat deze verdachte kan worden gemaakt, hij had verder geen rol bij het drugslab. De man krijgt een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden.

Aan vier van de mannen was ook ten laste gelegd dat zij samen een criminele organisatie vormden. De rechtbank is van oordeel dat dat niet kan worden bewezen, omdat de samenwerking tussen de verdachten niet langdurig en gestructureerd genoeg was om van een organisatie te spreken. Dit heeft er mede toe geleid dat de rechtbank aanzienlijk lagere straffen heeft opgelegd dan door de officier van justitie zijn geëist.

De rechtbank spreekt een 22-jarige man uit Zaltbommel en een 48-jarige man uit Rosmalen vrij van betrokkenheid.