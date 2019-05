Twee gewonden bij zwaar ongeval in het Drentse Rolde

Op de Asserstraat in Rolde zijn donderdagavond een camper en een bestelbus van een koerierdienst met elkaar in botsing gekomen.

De bestelwagen botste vervolgens tegen een boom. De brandweer is bezig met de slachtoffers, een traumahelikopter was onderweg vanuit Amsterdam maar is gecanceld.

Een bestuurder is met spoed overgebracht naar UMCG in Groningen. Een tweede gewonde is overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe de andere inzittenden eraan toe zijn is nog onduidelijk.

Politie (VOA) doet onderzoek naar de toedracht.