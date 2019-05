Smartwatch voor NS-conducteurs

Vanaf maandag 6 mei ontvangen 1900 conducteurs een smartwatch. Na meerdere succesvolle proeven blijkt dat de smartwatch een goed hulpmiddel is om op de seconde nauwkeurig te fluiten. Dit draagt een steentje bij aan het nog beter op tijd kunnen rijden en heeft daarmee een positief effect op de reizigerspunctualiteit.

Conducteur Ron Bongers testte de smartwatch uitvoerig: “Kort voor vertrek geeft de smartwatch een trilsignaal, zodat ik weet dat ik het vertrekproces kan starten. Uiteraard staat de veiligheid voorop. Daarna telt het horloge af tot het moment van vertrek, zodat de trein precies op de seconde nauwkeurig kan vertrekken.”

Het gebruik van de smartwatch zorgt er ook voor dat conducteurs tot de laatste seconde service kunnen verlenen. Conducteur Ron: “Eerst hield ik de tijd nauwkeurig in de gaten via mijn telefoon of de stationsklok. Doordat ik weet dat de smartwatch mij op het juiste moment een seintje geeft, kan ik al mijn aandacht aan de reizigers besteden.” Het gebruik van de smartwatch maakt daarnaast een nog betere samenwerking mogelijk tussen de collega’s op de trein. Het horloge geeft namelijk exact dezelfde tijd als die van de machinist.

Maandag ontvangen de eerste conducteurs hun smartwatch. Bij vragen kunnen zij terecht bij de ambassadeurs. Dit zijn conducteurs die vanaf het eerste moment actief betrokken zijn bij het project. Het overgrote merendeel van de conducteurs heeft aangegeven graag met de smartwatch te werken. Daarom ontvangt later dit jaar nog een groep conducteurs hun smartwatch.