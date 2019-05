Man in Rotterdam neergestoken

Bij een geweldsincident op het Stadhuisplein in Rotterdam is vanmorgen rond 05:30 uur een 23-jarige man ernstig gewond geraakt. Hij is met meerdere steekwonden in zijn buik overgebracht naar het ziekenhuis. De politie hield twee verdachten aan, een 22-jarige man uit Den Haag en een 18-jarige man uit Rotterdam. Het team dat de zaak onderzoekt, is dringend op zoek naar getuigen en beelden.

Cameratoezicht ziet vanmorgen, zaterdag 4 mei, bij de uitloop van de horeca op het Stadhuisplein een vechtpartij ontstaan. Twee ingeseinde agenten willen ingrijpen en belanden in het tumult, wat ontaardt in een flinke knokpartij. Hierbij krijgt een van de agenten meerdere klappen tegen zijn hoofd en gezicht, waarna om spoedassistentie wordt gevraagd. Met hulp van portiers en toegesnelde collega’s worden twee mannen aangehouden. De agent raakt licht gewond.

Neergestoken

Dan komt de melding dat er op datzelfde moment iemand is neergestoken bij de Coolsingel. Bij de taxistandplaats wordt het slachtoffer aangetroffen, die met spoed naar het ziekenhuis wordt vervoerd. Het blijkt te gaan om een 23-jarige man die wooonachtig is op Curacao en net begonnen was aan zijn vakantie in Nederland. Het vermoeden bestaat dat het slachtoffer tijdens de vechtpartij op het Stadhuisplein is neergestoken en vervolgens zelf naar de taxistandplaats is gelopen. Daar is hij in elkaar gezakt.