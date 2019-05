Twee paarden achter elkaar te water

Twee paarden zijn zondagmorgen in Schiedam achter elkaar in de zelfde sloot te water geraakt. De brandweer werd rond 09:45 gealarmeerd voor een paard dat in de sloot terecht gekomen was. Door de massale inspanning van de brandweer en omstanders kon het paard snel het water uit geholpen worden.

Niet veel later, om 10:20 kreeg de brandweer wederom een melding dat een paard het water in gevallen was. In het zelfde slootje was nu een ander paard terecht gekomen. Ook deze is snel uit het water bevrijd waarna de brandweer door kon naar Oostvoorne. Daar was een persoon in het water terecht gekomen.