Omgevallen glazen oorzaak flinke vechtpartij in Goes

Een 35-jarige man uit Goes is zondagmorgen aangehouden als verdachte van een mishandeling tijdens een vechtpartij in de Gasthuisstraat in Goes afgelopen nacht. Daarbij zij twee mannen gewond geraakt.

Aan de mishandeling gaat in eerste instantie een tamelijk onbeduidend voorval vooraf. Twee dronken mannen raken in een café een tafel met gevulde glazen die daardoor omvallen. Aan de veroorzakers wordt gevraagd om nieuwe drankjes te bestellen en te betalen. Deze hebben daar kennelijk niet veel zin in. Vervolgens gaan anderen zich met de zaak bemoeien en er wordt wat heen en weer geduwd en getrokken.

Met bierfles geslagen

Wat er daarna precies is gebeurd is nog onduidelijk, maar betrokken partijen treffen elkaar kort daarop buiten het café. Het komt tot een vechtpartij waarbij een 25-jarige man uit Kloetinge met een bierfles op zijn achterhoofd is geslagen. Ook een 26-jarige man uit Goes raakt gewond. Beiden hebben zich laten behandelen bij een huisartsenpost.

Zichzelf aangegeven

De verdachte heeft zich vanmorgen zelf gemeld bij het politiebureau in Goes. Hij is voor verhoor overgebracht naar een politiecellencomplex en zit nog vast. De slachtoffers hebben aangifte gedaan van mishandeling.