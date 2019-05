Dode bij ernstige aanrijding Matsloot

Omstreeks 18.10 uur reed een auto op de Sandebuur en kwam ter hoogte van Matsloot door nog onbekende oorzaak tegen een boom tot stilstand. Hierna vloog het voertuig in brand.

In de auto zat één persoon die overleed op de plaats van het ongeval. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Hulpdiensten zijn nu aanwezig bij een ernstig ongeval tussen Matsloot en Sandebuur, in de gemeente Noordenveld. Betreft auto tegen boom. Meer info is nog niet bekend. Nadere info volgt later.

Update ongeval #Matsloot Na de aanrijding is het voertuig in brand geraakt. In de auto zat 1 persoon. Die is overleden. Het onderzoek naar oorzaak loopt nog.